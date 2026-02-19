 Aller au contenu principal
«Je serai toujours avec toi» : Endrick soutient Vinícius
19/02/2026

Soutien. Après Kylian Mbappé, Thierry Henry, Endrick a également réagi aux insultes subies par Vinícius lors du barrage aller de Ligue des champions Benfica-Real Madrid. Dans une story insta, l’attaquant de l’OL a apporté son soutien à son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid en ces termes : « Vini, ne t’arrête pas et ne perds jamais ce charmant sourire qui est le tien. Je serai toujours avec toi, quoiqu’il arrive, continue de danser. »

UL pour SOFOOT.com

Sport
  • Maignan offre un but à Côme
    Maignan offre un but à Côme
    information fournie par So Foot 19.02.2026 00:14 

    Solidaire avec Lucas Chevalier ? Une petite erreur de Mike Maignan a pénalisé l’AC Milan, freiné par Côme lors de ce match en retard de la 24 ème journée de Serie A (1-1) . Alors qu’il avait tranquillement la balle à l’entrée de sa surface, le gardien des Bleus ... Lire la suite

  • Le leader de Premier League perd des points chez le dernier
    Le leader de Premier League perd des points chez le dernier
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:44 

    Wolves 2-2 Arsenal Buts : Bueno (61 e ) et Edozie (90 e +4) pour les Wolves // Saka (5 e ) et Hincapié (56 e ) pour les Gunners Deux surprises, un seul match. La première, c’est que Wolverhampton gagne des points. Bons derniers de Premier League, les Orange ont ... Lire la suite

  • Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:27 

    Place au foot, désormais. Après avoir dit au revoir à Roberto de Zerbi, au revoir puis rebonjour à Medhi Benatia, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’appelle Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et du Stade rennais pose ses valises dans la cité phocéenne ... Lire la suite

  • Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético
    Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:14 

    Club Bruges 3-3 Atlético de Madrid Buts : Onyedika (53 e ),Tresoldi (60 e ), Tzolis (89 e ) pour les Blauw-Zwart // Álvarez (8 e ), Lookman (45+2 e ), Ordoñez (csc, 79 e ) pour les Colchoneros Plus haletant que Marty Supreme . Au terme d’une rencontre mouvementée, ... Lire la suite

