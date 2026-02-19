«Je serai toujours avec toi» : Endrick soutient Vinícius
Soutien. Après Kylian Mbappé, Thierry Henry, Endrick a également réagi aux insultes subies par Vinícius lors du barrage aller de Ligue des champions Benfica-Real Madrid. Dans une story insta, l’attaquant de l’OL a apporté son soutien à son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid en ces termes : « Vini, ne t’arrête pas et ne perds jamais ce charmant sourire qui est le tien. Je serai toujours avec toi, quoiqu’il arrive, continue de danser. »
UL pour SOFOOT.com
