Mahdi Camara, le bon est de sortie

Né à Martigues, révélé à Sainté, épanoui à Brest, Mahdi Camara s’apprête peut-être à tourner une nouvelle page cet été. Discret, solide, toujours dans le bon tempo, le milieu de 26 ans est devenu une valeur sûre de notre championnat. Dimanche soir, il affronte l’OM, tout un symbole pour le petit gars des Bouches-du-Rhône, qui rêve désormais plus grand.

À Brest, il n’a jamais fait de vagues. Pas de déclarations tapageuses, ni de célébrations excessives ou de coups d’éclat hors terrain. Mahdi Camara appartient à cette école-là : celle des joueurs de l’ombre qui finissent par éblouir. Cette saison, aux côtés de Hugo Magnetti et Pierre Lees-Melou, ses stats parlent pour lui : 5 buts, 3 passes décisives en Ligue 1, des prestations remarquées dans la belle épopée des Ty-Zefs en Ligue des champions, et surtout, une régularité impressionnante. Signe de son impact, notamment offensif : Mahdi Camara tire plus que 90% des milieux des cinq grands championnats européens, et réussit plus de dribbles que 82% d’entre eux (selon le site de statistiques FBREF). Un profil rare, capable de casser les lignes comme de finir les actions. De quoi sérieusement attirer les regards. Et ça tombe bien : il a un bon de sortie en poche.

L’Angleterre, un championnat fait pour lui ?

À l’automne, il a prolongé jusqu’en 2027, mais un pacte verbal avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif brestois, lui ouvre la porte en cas d’offre sérieuse. Et dans le cas de Camara, « offre sérieuse » rime forcément avec « projet ambitieux ». Car le bonhomme a coché toutes les cases à Brest : cadre du vestiaire, chouchou du coach, métronome au cœur du jeu. Il ne triche jamais, ne lâche rien, et enchaîne les matchs avec la même intensité. Résultat : un profil qui pourrait plaire de l’autre côté de la Manche, là où on affectionne les profils box to box et les joueurs capables de nettoyer les zones grises.…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com