Magyar revendique une victoire écrasante en Hongrie

Peter Magyar, chef de file de l'opposition à Viktor Orban, a revendiqué dimanche la victoire aux élections législatives en Hongrie en estimant que son parti, Tisza, devrait obtenir une majorité de deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale et oeuvrerait à l'unité des Hongrois.

"Nous l'avons fait, Tisza et la Hongrie ont remporté ces élections", a-t-il dit devant des milliers de partisans en liesse réunis sur les rives du Danube.

(Krisztina Than et Gergely Szakacs, version française Bertrand Boucey)