Maghnes Akliouche, visage de la nouvelle politique de recrutement du PSG

Avec l'arrivée de Maghnes Akliouche, le PSG compte sa deuxième recrue de l'été. Un recrutement made in Ligue 1 qui marque la volonté du club parisien de s'attacher les services des meilleurs joueurs issus du championnat et de s'appuyer sur le bassin francilien pour bâtir son futur.

Le duo Luis Enrique-Luis Campos n’a pas uniquement mis le Paris Saint-Germain sur la carte de l’Europe depuis le début de leur collaboration à l’été 2023, ils ont aussi transformé la stratégie de recrutement du club parisien. Après les arrivées de Bradley Barcola en 2023 et de Désiré Doué en 2024, le PSG a de nouveau jeté son dévolu sur l’une des attractions de la Ligue 1 des dernières saisons avec le recrutement de Maghnes Akliouche, lâché par Monaco contre un chèque de 50 millions d’euros. Si les deals précédents n’ont pas toujours eu le succès escompté, à l’instar des arrivées d’Hugo Ekitike et Randal Kolo Muani à l’été 2023, ils marquent la volonté du PSG d’être la figure de proue dans le recrutement des talents de l’Hexagone.

Une valeur déjà sûre du championnat

À la manière du Bayern Munich qui recrute à chaque mercato toutes les pépites émergentes de la Bundesliga, le PSG s’est mué en destination phare pour les meilleurs acteurs de la Ligue 1. Une vision portée par le duo de Luis en charge du sportif qui s’est attelé à bâtir une équipe solide avec des joueurs complémentaires, parfois loin du faste marketing et bling-bling des premières années sous QSI. Une stratégie ponctuée par deux sacres consécutifs en Ligue des champions et saluée par bon nombres d’acteurs du football jusqu’au président de la Liga, Javier Tebas. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le patron du football espagnol a encensé (dans son style) le nouveau modèle parisien : « L’analyse du PSG est paradoxale. Quand ils arrêtent d’acheter de grandes stars comme Mbappé, Neymar ou Messi, ils ont commencé à gagner des titres avec un grand entraîneur espagnol comme Luis Enrique. Le PSG a compris qu’au lieu de balancer des millions pour attirer des stars, il fallait surtout construire une vraie équipe ». …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com