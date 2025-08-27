 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Maghnes Akliouche en équipe de France : la rentrée de la classe
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 18:27





Appelé pour la première fois par Didier Deschamps à l'occasion du rassemblement de septembre, Maghnes Akliouche continue son ascension. En finesse, toujours.

Vingt-trois ans, c’est presque tard. Qu’importe : Maghnes Akliouche a enfin entendu son nom prononcé par Didier Deschamps, ce mercredi, et aura peut-être l’occasion de faire profiter de son pied gauche à l’équipe de France, les 5 (Ukraine) et 9 (Islande) septembre prochains. Pas vraiment surprenante ni expressément attendue, cette convocation tombe alors que le natif de Tremblay-en-France (93) est parti pour disputer une nouvelle – et dernière ? – saison sous la tunique de l’AS Monaco, malgré un été chargé en tentations (Inter, Tottenham, Arsenal, Leverkusen…). Et enterre par ailleurs les espoirs des supporters algériens de voir la pépite se tourner vers la nation de ses parents.

Maghnes Akliouche est votre 𝑴𝑽𝑷 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 by @BangOlufsen 🏆#MuneguAwards…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com

