information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 17:19

Maël Corboz : « À Bielefeld, on dirait que c'est un jour férié ! »

Maël Corboz : « À Bielefeld, on dirait que c'est un jour férié ! »

Au lendemain de la victoire de l'Arminia Bielefeld contre le Bayer Leverkusen en demi-finales de coupe d'Allemagne (2-1), le capitaine franco-américain, Maël Corboz, a accepté de répondre à sofoot.com pour s'arrêter les retombées d'un tel exploit, son club et les ambitions que l'Arminia nourrit désormais.

Après votre victoire contre Leverkusen, ton coach a dit que personne ne dormirait hier soir. Vous avez fêtez ça comme il se doit ?

On a fini la soirée au stade. On a bien fêté ça avec l’équipe, avec le club. Je crois que je suis parti à 6h du matin, c’était la folie. Après on a commencé à aller en boîte de nuit mais c’était tellement plein de supporters qu’on a dû partir. La ville pour un mardi soir, c’était vraiment incroyable.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com