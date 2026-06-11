 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 09:11

Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

On va dire que les matchs de préparation sont fait pour ça. Noni Madueke avait tout bien fait . Vraiment tout. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, l’ailier anglais s’est retrouvé seul face au gardien costaricien, qu’il a effacé d’un délicieux râteau, s’est ouvert le but… avant d’envoyer le ballon sur le poteau. Et comme le football aime bien humilier les gens, le cuir lui est revenu dessus avant de sortir. Sortie de but.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿-🇨🇷 L'énorme occasion manquée par Noni Madueke Le direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/T46dFtEWHV…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG sur un international français
    Le PSG sur un international français
    information fournie par So Foot 11.06.2026 09:55 

    Ça serait de la triche non ? Non content d’être double champion d’Europe, le PSG se serait mis en tête de piller ses principaux concurrents . Selon une information de L’Équipe du Soir, divulguée dans la soirée de mercredi à jeudi, le club parisien aurait pour objectif ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : peur sur Mexico
    Mondial 2026 : peur sur Mexico
    information fournie par So Foot 11.06.2026 09:45 

    Si tout se passe bien, le Mondial devrait commencer aujourd’hui. Oui mais voilà : des manifestations menées notamment par des professeurs mexicains menacent de ruiner la cérémonie d’ouverture… Explications. Dans quelques heures, au coup d’envoi du Mexique-Afrique ... Lire la suite

  • Wolverhampton continue son ménage
    Wolverhampton continue son ménage
    information fournie par So Foot 11.06.2026 09:30 

    Le grand ménage de printemps d’été se monte doucement. Bon dernier de Premier League l’an dernier, Wolverhampton prépare gentiment sa nouvelle vie en Championship , dans l’espoir de faire l’ascenseur immédiatement. Après le départ de l’historique Matt Doherty et ... Lire la suite

  • CR7 rate tout, le Portugal gagne quand même
    CR7 rate tout, le Portugal gagne quand même
    information fournie par So Foot 11.06.2026 09:02 

    Le Portugal, et surtout Cristiano Ronaldo, peuvent remercier Pedro Neto et Francisco Conceição. Ce mercredi, la Seleção s’est imposée 2-1 face au Nigeria en match de préparation , avant de s’envoler vendredi pour les États-Unis et la Coupe du monde 2026. Pedro ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank