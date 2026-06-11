Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

On va dire que les matchs de préparation sont fait pour ça. Noni Madueke avait tout bien fait . Vraiment tout. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, l’ailier anglais s’est retrouvé seul face au gardien costaricien, qu’il a effacé d’un délicieux râteau, s’est ouvert le but… avant d’envoyer le ballon sur le poteau. Et comme le football aime bien humilier les gens, le cuir lui est revenu dessus avant de sortir. Sortie de but.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿-🇨🇷 L'énorme occasion manquée par Noni Madueke Le direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/T46dFtEWHV…

MJ pour SOFOOT.com