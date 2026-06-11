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Le PSG sur un international français
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 09:55

Le PSG sur un international français

Le PSG sur un international français

Ça serait de la triche non ? Non content d’être double champion d’Europe, le PSG se serait mis en tête de piller ses principaux concurrents . Selon une information de L’Équipe du Soir, divulguée dans la soirée de mercredi à jeudi, le club parisien aurait pour objectif de faire venir Michael Olise dans la capitale.

Parmi les principaux dangers que les Parisiens ont affronté en Ligue des champions cette saison, l’international français serait donc dans le viseur du PSG, qui devrait pouvoir sortir le chéquier cet été. Pour le moment, ça reste une rumeur d’avant Mondial, mais à suivre.…

JF pour SOFOOT.com

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