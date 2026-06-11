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Mondial 2026 : peur sur Mexico
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 09:45

Mondial 2026 : peur sur Mexico

Mondial 2026 : peur sur Mexico

Si tout se passe bien, le Mondial devrait commencer aujourd’hui. Oui mais voilà : des manifestations menées notamment par des professeurs mexicains menacent de ruiner la cérémonie d’ouverture… Explications.

Dans quelques heures, au coup d’envoi du Mexique-Afrique du Sud, Mexico deviendra la première ville de l’histoire à accueillir des matchs de trois éditions différentes de la Coupe du monde (1970, 1982 et donc 2026). Une fierté pour la cité aztèque, dont la communication autour de l’événement s’est quasiment limitée à un slogan : La pelota vuelve a casa (Le ballon revient à la maison, en VF). Problème : la pelota est devenue excessivement chère et a exclu des stades la très grande majorité des habitants de la capitale. Pour ceux qui n’auraient pas eu le courage de claquer l’équivalent de cinq salaires mensuels moyens (environ 600 euros) pour voir les déhanchés de Shakira et de Javier Aguirre le long de la ligne de touche, il reste donc l’option des fans-fests, situées aux abords du mythique stade Azteca, et dans le Zocalo, la place principale du centre-ville. Cette dernière fait face au Palacio Nacional où réside la première femme élue présidente du pays (en 2024), Claudia Sheinbaum. Pas vraiment fan de foot, elle a annoncé qu’elle regarderait le choc contre les Bafana Bafana à la télévision. Ça reste à voir…

Professeurs en colère

Il y a de grandes chances, en revanche, que ceux qui comptaient se rendre à la fan-fest du Zocalo doivent finalement se rabattre sur leur petit écran, puisque la fête « made in Fifa », tout comme l’Elysée local sont toujours placés sous cloche par la police. Ces énormes palissades anti-émeutes entourant la moitié du quartier confortent d’ailleurs Ismael dans l’idée que c’est un citoyen de seconde zone : « Sheinbaum nous regarde depuis sa tour d’ivoire nous enfoncer dans la misère, et elle ne fait rien pour que ça s’arrête. » Voilà bientôt une dizaine de jour qu’Ismael, 23 ans, et professeur dans le Guerrero, l’une des régions les plus marginalisées du pays, dort dans une minuscule tente de camping plantée à même l’asphalte.…

Tous propos recueillis par JPS, sauf mentions

Par Javier Prieto Santos, à Mexico pour SOFOOT.com

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