Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Macron, Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Trump jeudi-Élysée
information fournie par Reuters•03/09/2025 à 17:27
Le président français Emmanuel
Macron, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et d'autres
dirigeants s'entretiendront avec Donald Trump jeudi à 14h00
(12h00 GMT) après la réunion de la "coalition des volontaires"
le matin, a fait savoir l'Elysée mercredi.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité
par Blandine Hénault)
L'arrestation au Royaume-Uni d'un créateur de séries ayant diffusé des messages contre les personnes transgenres a ravivé la polémique sur la liberté d'expression dans ce pays, le Premier ministre appelant mercredi la police à se concentrer sur "les sujets les ...
Lire la suite
François Bayrou n'a fait aucune concession aux oppositions mercredi, à cinq jours du vote de confiance à même de se solder par sa chute, Emmanuel Macron appelant le gouvernement à "faire acte de mobilisation" autour du Premier ministre. Alors que les ministres, ...
Lire la suite
Des perquisitions juste avant l'invasion russe et des homologues ukrainiens alternant enquête et mobilisation sur le front: les membres du Parquet national financier (PNF) ont travaillé sur un dossier international pas comme les autres, qui a abouti à une amende ...
Lire la suite
Donald Trump a reçu mercredi avec des égards particuliers le nouveau président polonais Karol Nawrocki, un nationaliste à la rhétorique décliniste très proche de la sienne. La guerre en Ukraine devrait dominer la rencontre, alors que les efforts de médiation de ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer