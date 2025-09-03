 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron, Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Trump jeudi-Élysée
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 17:39

(Actualisé avec contexte)

Le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Donald Trump jeudi à 14h00 (12h00 GMT) après la réunion le matin de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine, a fait savoir l'Elysée mercredi.

Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence de Volodimir Zelensky.

La réunion, qui rassemblera une trentaine de pays, en grande partie par visioconférence, portera sur les garanties de sécurité qui pourront être apportées à l'Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie, a fait savoir la présidence française.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank