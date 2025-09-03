Macron, Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Trump jeudi-Élysée

(Actualisé avec contexte)

Le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Donald Trump jeudi à 14h00 (12h00 GMT) après la réunion le matin de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine, a fait savoir l'Elysée mercredi.

Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence de Volodimir Zelensky.

La réunion, qui rassemblera une trentaine de pays, en grande partie par visioconférence, portera sur les garanties de sécurité qui pourront être apportées à l'Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie, a fait savoir la présidence française.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)