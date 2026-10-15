Macron va effectuer une tournée dans le Golfe, sécurité et énergie au menu

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier en visite en France

Emmanuel ‌Macron effectuera en début de semaine prochaine ​une tournée dans le Golfe afin de "poursuivre sa mobilisation" auprès de dirigeants régionaux pour ​revenir à la stabilité et à la libre circulation ​dans le détroit d'Ormuz, ⁠voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, ‌a dit mercredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat se rendra au Koweït, aux ​Émirats ‌arabes unis, à Bahreïn et au ⁠Qatar du 19 au 21 octobre, a fait savoir la présidence française dans un ⁠communiqué.

Les discussions ‌concerneront notamment "la sécurisation et la diversification ⁠de nos approvisionnements énergétiques et de ‌leurs voies d'acheminement", est-il écrit. "Il s'agit ⁠de limiter les conséquences de la ⁠crise énergétique ‌sur le quotidien des Français".

Emmanuel Macron veut également "renforcer ​les partenariats ‌stratégiques et économiques que la France entretient avec les pays du ​Golfe", a déclaré l'Elysée, et "renforcer nos coopérations en matière d'énergie, d'enjeux ⁠globaux, de défense et de sécurité".

Des entretiens bilatéraux sont prévus avec l'émir du Koweït, le président des Emirats arabes unis, le roi du Bahreïn et l'émir du Qatar.

(Rédigé par ​Jean Terzian)