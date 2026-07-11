Macron sera présent si la France va en finale

Chat noir ou porte-bonheur ? S’il n’assistera pas à la demi-finale face à l’Espagne à Dallas ce mardi 14 juillet pour cause de fête nationale, Emmanuel Macron a assuré au micro de RMC qu’il se rendra à New York dimanche prochain en cas de finale . Après avoir assisté à France-Croatie en 2018 à Moscou (4-2), à la demi-finale face au Maroc (2-0) puis à la finale perdue face à l’Argentine (3-3, 4-2 tab) à Lusail en 2022, le président de la République sera présent au MetLife Stadium dimanche en cas de qualification de l’équipe de France.

Deux étoiles pour deux quinquennats ?

Si les Bleus éliminent l’Espagne mardi prochain — après que cette dernière a peiné face à la Belgique vendredi en quarts de finale (2-1) —, les hommes de Didier Deschamps se hisseraient en finale pour la troisième fois consécutive et égaleraient le record du Brésil (1994, 1998 et 2022) . En cas de nouveau succès, Emmanuel Macron deviendrait le premier président français à voir l’équipe de France remporter deux fois la Coupe du Monde sous son mandat. …

TM pour SOFOOT.com