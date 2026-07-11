 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron sera présent si la France va en finale
information fournie par So Foot 11/07/2026 à 21:10

Macron sera présent si la France va en finale

Macron sera présent si la France va en finale

Chat noir ou porte-bonheur ? S’il n’assistera pas à la demi-finale face à l’Espagne à Dallas ce mardi 14 juillet pour cause de fête nationale, Emmanuel Macron a assuré au micro de RMC qu’il se rendra à New York dimanche prochain en cas de finale . Après avoir assisté à France-Croatie en 2018 à Moscou (4-2), à la demi-finale face au Maroc (2-0) puis à la finale perdue face à l’Argentine (3-3, 4-2 tab) à Lusail en 2022, le président de la République sera présent au MetLife Stadium dimanche en cas de qualification de l’équipe de France.

Deux étoiles pour deux quinquennats ?

Si les Bleus éliminent l’Espagne mardi prochain — après que cette dernière a peiné face à la Belgique vendredi en quarts de finale (2-1) —, les hommes de Didier Deschamps se hisseraient en finale pour la troisième fois consécutive et égaleraient le record du Brésil (1994, 1998 et 2022) . En cas de nouveau succès, Emmanuel Macron deviendrait le premier président français à voir l’équipe de France remporter deux fois la Coupe du Monde sous son mandat.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Emmanuel Macron
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coup tactique de Tuchel pour affronter la Norvège
    Le coup tactique de Tuchel pour affronter la Norvège
    information fournie par So Foot 11.07.2026 22:32 

    Le coup tactique. La composition de l’Angleterre vient de sortir et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thomas Tuchel a effectué des changements par rapport au 8ᵉ de finale face au Mexique (2-3). Suite à la suspension de Jarell Quansah , l’ancien entraîneur ... Lire la suite

  • Deux cadres loupent l'entraînement des Bleus
    Deux cadres loupent l'entraînement des Bleus
    information fournie par So Foot 11.07.2026 22:06 

    AH ! À trois jours de la demi-finale de Coupe du monde contre l’Espagne, l’absence de deux joueurs s’est faite remarquer ce samedi. Il s’agit des deux défenseurs centraux de l’équipe de France, Dayot Upamecano et William Saliba . Si depuis le début de la compétition ... Lire la suite

  • Le duo Maldini-Leonardo pour redresser la sélection italienne
    Le duo Maldini-Leonardo pour redresser la sélection italienne
    information fournie par So Foot 11.07.2026 21:43 

    La bombe. La fédération italienne a annoncé ce samedi deux nouvelles arrivées, et pas n’importe lesquelles : Paolo Maldini et Leonardo . Longtemps espéré par le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malago, le premier a été nommé directeur technique . L’ancien ... Lire la suite

  • Le sprinteur belge Tim Merlier (G) après sa victoire lors de la 8e étape du Tour de France, le 11 juillet 2026 à Bergerac ( POOL / Jeff PACHOUD )
    Le Tour de France rattrapé par la canicule, doublé de Merlier à Bergerac
    information fournie par AFP 11.07.2026 20:34 

    Le Tour de France, sur lequel les coureurs transpirent à grosses gouttes depuis une semaine, a été rattrapé par la canicule samedi avec la décision de raccourcir l'étape du lendemain en Corrèze, une mesure inédite pour ce motif dans l'histoire plus que séculaire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank