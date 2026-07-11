Deux cadres loupent l'entraînement des Bleus

AH ! À trois jours de la demi-finale de Coupe du monde contre l’Espagne, l’absence de deux joueurs s’est faite remarquer ce samedi. Il s’agit des deux défenseurs centraux de l’équipe de France, Dayot Upamecano et William Saliba . Si depuis le début de la compétition le second a un programme aménagé pour gérer ses douleurs au dos, le défenseur du Bayern, lui, n’a pas de traitement de faveur particulier.

Selon les premières informations, ce serait simplement une mesure de gestion de son état physique . Upamecano aurait ressenti u ne douleur à un pied , sans que cela ne remette en cause sa participation à la rencontre face à la Roja mardi, où les Tricolores tenteront d’arracher une qualification pour une troisième finale consécutive.…

TM pour SOFOOT.com