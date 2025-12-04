 Aller au contenu principal
Macron se félicite de la volonté de la Chine de favoriser l'accès au marché chinois des produits français
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 06:31

Emmanuel Macron s'est félicité jeudi de la volonté réaffirmée de la Chine de favoriser l'accès au marché chinois des produits français, en particulier dans le secteur de l'agro-alimentaire.

"Nous avons su trouver une issue à ce qui était des sujets de malentendus et nous continuons d'avancer", a dit le président français à l'issue d'un premier entretien avec son homologue chinois Xi Jinping.

Emmanuel Macron effectue actuellement sa quatrième visite d'État en Chine. Il doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre).

(Rédigé par Camille Raynaud)

Emmanuel Macron
