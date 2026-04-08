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Macron s'est entretenu avec Pezeshkian, Trump
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 23:18

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi avec ses homologues iranien, Massoud Pezeshkian, et américain, Donald Trump, dont il a salué la décision d'accepter un cessez-le-feu de deux semaines.

"J'ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains d'affrontement, y compris au Liban", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X. "C'est une condition nécessaire pour que ce cessez-le-feu soit crédible et durable."

Téhéran et Washington sont convenus de respecter un accord de cessez-le-feu de deux semaines obtenu sous l'égide du Pakistan.

Donald Trump a annoncé l'accord mardi soir quelques heures seulement après avoir menacé d'anéantir la civilisation iranienne peu avant l'expiration de l'ultimatum qu'il avait fixé, conditionnant le bon respect de cette trêve à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz par Téhéran.

Israël, qui a dit soutenir la décision de Donald Trump de suspendre les bombardements contre l'Iran pendant deux semaines, a néanmoins mené son attaque la plus importante contre le Hezbollah libanais depuis le début de la guerre en Iran, faisant au moins 254 morts et plusieurs centaines de blessés à travers le Liban.

Outre Massoud Pezeshkian et Donald Trump, Emmanuel Macron a échangé avec les dirigeants du Qatar, des Emirats arabes unis, du Liban et de l'Irak.

(Rédigé Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
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