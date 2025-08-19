Réchauffement des relations Chine-Inde : Pékin salue la "dynamique positive" du dégel avec New Delhi

Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, les deux puissances doivent "se considérer mutuellement comme des partenaires et des opportunités plutôt que comme des adversaires ou des menaces".

Narendra Modi et Xi Jinping, à Xiamen, en 2017 ( POOL/AFP / KENZABURO FUKUHARA )

En visite à New DehliLe ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est félicité auprès de son homologue indien de l'actuelle "dynamique positive" des relations bilatérales, qui s'améliorent malgré un différend frontalier, a indiqué Pékin mardi 19 août.

Les deux pays les plus peuplés du monde, qui représentent ensemble plus de 2,8 milliards d'habitants, se livrent à une lutte d'influence en Asie du sud. Des combats meurtriers à leur frontière dans l'Himalaya les ont également opposés en 2020.

Les tensions se sont progressivement apaisées via un dialogue entre militaires et diplomates. Pékin et New Delhi, confrontés aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, souhaitent se rapprocher. "Les relations sino-indiennes affichent une dynamique positive vers un retour à la voie de la coopération", a déclaré lundi Wang Yi, en visite en Inde, à son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères publié mardi. Les deux pays ont "repris progressivement les échanges et le dialogue à tous les niveaux, maintenant la paix et la tranquilité dans les zones frontalières", s'est-il félicité.

Modi de retour en Chine fin août, pour la première fois depuis 2018

La reprise des relations commerciales sur la frontière himalayenne figure en tête de l'agenda de la visite de Wang Yi. Cette reprise serait un symbole significatif et ferait suite à des annonces sur la relance des vols directs et de la délivrance de visas touristiques entre les deux pays.

Le sentiment anti-chinois s'était accru en Inde après l'incident de 2020, suscitant des appels au boycott des produits chinois. Les deux parties doivent "tirer les leçons des expériences" du passé et "se considérer mutuellement comme des partenaires et des opportunités plutôt que comme des adversaires ou des menaces", a plaidé Wang Yi. Le chef de la diplomatie chinoise doit rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi durant son séjour.

Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra lui en Chine fin août, a annoncé le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde. M. Modi assistera au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui doit se tenir les 31 août et 1er septembre à Tianjin, a déclaré Ajit Doval, soulignant que ce sera la première visite en Chine du chef du gouvernement indien depuis 2018.