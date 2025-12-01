Macron et Zelensky se sont entretenus avec Starmer et des dirigeants européens-Elysée

Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky se sont entretenus avec le Premier ministre britannique Keir Starmer ainsi que d'autres dirigeants européens, a-t-on appris lundi de l'Elysée.

Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky se sont aussi entretenus avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le négociateur ukrainien Roustem Oumerov, a fait savoir le palais présidentiel.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)