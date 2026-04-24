Macron est arrivé à Athènes, défense et souveraineté européennes au menu

Le président français Emmanuel Macron salue le public à son arrivée sur scène lors d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Emmanuel Macron est arrivé vendredi soir à Athènes pour une visite de deux jours visant à renforcer encore davantage le partenariat de défense avec cet allié-clé en matière navale au moment où la liberté de navigation est entravée dans le Golfe.

La boucle est bouclée? Le président français, qui avait prononcé son premier grand discours sur la souveraineté européenne, son cheval de bataille, depuis la colline de la Pnyx en face de l'Acropole en septembre 2017, s'apprête à débattre du même sujet avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans un autre site emblématique du centre historique athénien, l'Agora romaine.

Une séquence prévue vendredi soir qui se veut "symbolique", selon son entourage. Le président français veut profiter de sa dernière année à l'Elysée pour mettre en valeur la "cohérence" du discours porté durant son double mandat.

Et sa pertinence, face aux multiples crises affrontées par l'Union européenne en neuf ans, du Covid aux soubresauts imposés par Donald Trump, en passant par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Ce dernier conflit, justement, et le double blocus iranien et américain du détroit d'Ormuz qui fragilise l'économie mondiale, seront évoqués par les dirigeants français et grec.

La Grèce, qui dispose d'une des plus importantes flotte de la marine marchande dans le monde, accueille en effet le siège de l'opération navale européenne Aspides en mer Rouge.

Comme la France et d'autres pays, la Grèce a signé début avril la déclaration à l'initiative du Royaume-Uni pour contribuer aux efforts de libre navigation au détroit.

Emmanuel Macron dit s'en inspirer en partie dans les préparatifs d'une future mission multinationale de sécurisation du détroit, à déployer par des pays "non-belligérants" quand le calme prévaudra.

- partenariat stratégique -

Samedi, les deux pays signeront le renouvellement du partenariat stratégique sur la défense et la sécurité conclu en 2021, qui sera désormais tacitement reconduit.

Le président français Emmanuel Macron lors d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Dans le cadre de cette coopération, la Grèce, désireuse de renforcer son armée, avait commandé à la France 24 avions de combat Rafale puis trois frégates Belharra pour un montant total de plus de 5,5 milliards d’euros.

Une quatrième frégate avait été ajoutée l'an dernier.

Le président français et le Premier ministre grec se rendront samedi matin sur la première de ces frégates livrée, Kimon, déployée début mars à Chypre avec d'autres bâtiments militaires européens, notamment la frégate française Languedoc, lorsqu'une base britannique sur l'île avait été touchée par une frappe au début de la guerre.

La Grèce, qui évoque souvent ses tensions avec son grand voisin la Turquie pour justifier l'achat d'armements, est actuellement l'un des quatre pays de l’Alliance atlantique qui consacrent plus de 3% de leur PIB aux dépenses de défense, derrière la Pologne, l'Estonie et la Lettonie.

La coopération franco-hellénique "sera placée au cœur des discussions sur l'avenir de l’Europe et sur le cadre européen de défense et de sécurité", selon une source gouvernementale grecque.

"Cette visite revêt une importance particulière car elle constitue une étape significative vers l’approfondissement d’une relation bilatérale déjà étroite", a assuré de son côté le porte-parole du gouvernement grec, Pavlos Marinakis, jeudi.

Kyriakos Mitsotakis et Emmanuel Macron signeront aussi un nouveau "partenariat stratégique global", pour approfondir leur coopération en matière d'économie ou d'innovation.

Pour le chef du gouvernement conservateur grec, cette visite intervient à l'issue d'une semaine de turbulences politiques. Treize députés de son parti, la Nouvelle-Démocratie (ND), ont vu leur immunité parlementaire levée mercredi dans le cadre d'une vaste enquête des justices européenne et grecque sur une fraude présumée aux subventions agricoles européennes.

Deux ministres de son gouvernement ont dû démissionner au début du mois dans le cadre de cette affaire.