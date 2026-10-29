Macron appelle à une transition "équilibrée" à la tête de la BCE

Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort
La transition à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) doit désormais se préparer de manière ordonnée et équilibrée avec nos partenaires européens, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à la suite de l'annonce du départ de Christine Lagarde en février 2027.
"Son parcours nous rappelle que la stabilité n’est jamais acquise : elle se construit par une action résolue, le sens de l’intérêt général et la confiance dans notre avenir commun. Merci pour votre contribution à une Europe forte et résiliente", écrit sur X Emmanuel Macron à propos de l'ancienne ministre française de l'Economie.
(Sophie Louet et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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