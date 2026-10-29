Macron appelle à une transition "équilibrée" à la tête de la BCE

Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort

‌La transition à la ​tête de la Banque centrale européenne (BCE) doit désormais se ​préparer de manière ordonnée et ​équilibrée avec nos ⁠partenaires européens, a déclaré ‌jeudi le président français Emmanuel Macron à la ​suite ‌de l'annonce du départ ⁠de Christine Lagarde en février 2027.

"Son parcours nous rappelle ⁠que ‌la stabilité n’est jamais ⁠acquise : elle se construit ‌par une action ⁠résolue, le sens de ⁠l’intérêt général ‌et la confiance dans notre ​avenir ‌commun. Merci pour votre contribution à une ​Europe forte et résiliente", écrit sur ⁠X Emmanuel Macron à propos de l'ancienne ministre française de l'Economie.

(Sophie Louet et Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)