Macron appelle à un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles au Moyen-Orient

Emmanuel Macron a dit jeudi s'être entretenu avec l'émir du Qatar et le président américain après les frappes qui ont touché des sites de production gazière en Iran et au Qatar.

"Il est d'intérêt commun de mettre en oeuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", a dit le chef de l'Etat sur le réseau social X.

(Rajveer Singh Pardesi; version française Camille Raynaud)