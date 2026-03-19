 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron appelle à un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 00:45

Emmanuel Macron a dit jeudi s'être entretenu avec l'émir du Qatar et le président américain après les frappes qui ont touché des sites de production gazière en Iran et au Qatar.

"Il est d'intérêt commun de mettre en oeuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", a dit le chef de l'Etat sur le réseau social X.

(Rajveer Singh Pardesi; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ce montage de photos montre une frappe aérienne israélienne ciblant un bâtiment du quartier Bashoura de Beyrouth tôt le 18 mars 2026 ( AFP / Fadel ITANI )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 19.03.2026 00:43 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi: - Trois Palestiniennes et un Israélien tués - Trois Palestiniennes ont été tuées mercredi soir près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, par la chute de débris ... Lire la suite

  • Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, et Emmanuel Grégoire, député PS et Apparentés et candidat à la mairie de Paris, sur le plateau avant un débat télévisé organisé par BFMTV à Paris, le 18 mars 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Municipales à Paris: un premier (et dernier) débat électrique pour les trois finalistes
    information fournie par AFP 19.03.2026 00:30 

    Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a assuré mercredi n'avoir "qu'une seule adversaire, Rachida Dati", considérant l'Insoumise Sophia Chikirou comme sa "concurrente", lors d'un premier - et dernier - débat télévisé de près ... Lire la suite

  • Le "France Libre" aura des catapultes américaines
    Le "France Libre" aura des catapultes américaines
    information fournie par France 24 19.03.2026 00:30 

    En 2038, le porte-avions Charles-de-Gaulle tirera sa révérence après presque quarante ans de bons et loyaux services. Quel colosse des mers va lui succéder ? Emmanuel Macron a dévoilé son nom ce mercredi : le « France Libre » aux dimensions monumentales.

  • L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )
    Venezuela: la présidente limoge le ministre de la Défense, Vladimir Padrino
    information fournie par AFP 19.03.2026 00:12 

    La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a limogé mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino, qui a dirigé les forces armées pendant presque toute la présidence de Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine. Soumise à la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank