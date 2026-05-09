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Macron aime les Verts
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 14:11

Macron aime les Verts

Macron aime les Verts

Et non, ce n’est pas une lettre d’amour à Yannick Jadot et Marine Tondelier. Ce week-end, le peuple vert célèbre les 50 ans de la légendaire génération de 1976, finaliste malheureuse de la Ligue des champions face au Bayern Munich à Glasgow. Réunis vendredi soir à l’hôtel de ville de Saint-Étienne, les joueurs de cette époque dorée ont reçu une vidéo de quasiment trois minutes d’un supporter de l’OM, un certain Emmanuel Macron.

Une génération historique

Dans un décor qui ressemblerait à une déclaration de confinement ou de dissolution, le président français a affirmé « que 50 ans plus tard, cette épopée reste un souvenir intact pour des millions de Français. » D’après Emmanuel Macron, « cette génération a marqué et continue de marquer la mémoire française. »

MBC pour SOFOOT.com

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Emmanuel Macron
Sport
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