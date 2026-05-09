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Arsenal se prend un poster par Victor Wembanyama
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 14:21

Arsenal se prend un poster par Victor Wembanyama

Arsenal se prend un poster par Victor Wembanyama

Wemby est aussi adroit face aux paniers que lorsqu’il faut parler foot. En course pour une place en demi-finales des play-off NBA avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a sorti un match stratosphérique à 39 points la nuit dernière face aux Timberwolves de Minnesota. Après cette performance de haute volée, le géant a dévoilé son pronostic pour la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.

Bang bang bang

Questionné sur le match du 30 mai à 18 heures par Prime Vidéo, Wemby est allé droit au but avec ses gros sabots : « Paris bien sûr. Au moins, le PSG va nous offrir un peu de spectacle, car je sais qu’Arsenal ne le fera pas. » Un joli poster dont il a le secret envoyé dans la tronche de Mikel Arteta et ses hommes, critiqués pour leur tactique prudente et peu emballante.…

MBC pour SOFOOT.com

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