« Ma porte est ouverte » : Pablo Longoria n’exclut pas un retour de Rabiot dans l’effectif de l’OM
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 19:40

Tiens donc.

Interrogé après le tirage de la phase unique de Ligue des champions, durant laquelle l’OM affrontera notamment Liverpool et le Real Madrid, Pablo Longoria a lâché une bombe dans l’interminable feuilleton Adrien Rabiot. Au micro de Canal+, le directeur sportif marseillais n’a pas exclu de réintégrer le milieu français dans l’effectif , malgré l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe.…

TJ pour SOFOOT.com

