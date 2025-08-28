« Ma porte est ouverte » : Pablo Longoria n’exclut pas un retour de Rabiot dans l’effectif de l’OM
Tiens donc.
Interrogé après le tirage de la phase unique de Ligue des champions, durant laquelle l’OM affrontera notamment Liverpool et le Real Madrid, Pablo Longoria a lâché une bombe dans l’interminable feuilleton Adrien Rabiot. Au micro de Canal+, le directeur sportif marseillais n’a pas exclu de réintégrer le milieu français dans l’effectif , malgré l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
