M. Warsh, de la Fed, estime que les chiffres de l'emploi évoluent dans la bonne direction

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Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que ses homologues des banques centrales estimaient généralement que le marché du travail américain était stable, et que certains y voyaient même une tendance à l'amélioration, ajoutant que les tendances importaient davantage que les chiffres ponctuels.

"Ce qui se passe sur une période de trois ou six mois importe davantage que n'importe quelle donnée isolée ou publication ponctuelle, et je dirais que les chiffres de l'emploi évoluent dans la bonne direction", a déclaré M. Warsh.