information fournie par So Foot • 27/04/2025 à 23:16

M'Vila : « Caen qui arrive dernier, c'est que les joueurs sont des merdes »

Même relégué, Caen continue de creuser.

Humilié à domicile par Martigues le 18 avril (0-3), le Stade Malherbe s’est à nouveau fait gifler samedi, cette fois par Lorient (4-0). Yann M’Vila n’a pas fait de langue de bois en zone mixte, comme le rapporte ici Normandie. « On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, une saison de merde. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c’est que les joueurs sont des merdes » , a lâché le milieu de terrain, passablement irrité par l’attitude de ses coéquipiers .…

QB pour SOFOOT.com