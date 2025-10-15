Lyon surclasse Sankt Pölten
OL Lyonnes 3-0 Sankt Pölten
Buts : Brand (28ᵉ), Hegerberg (45ᵉ) et Yohannes (52ᵉ)
Après des débuts rêvés face à Arsenal, champion d’Europe en titre, la semaine dernière, l’OL Lyonnes a continué sur sa lancée en Ligue des champions en écrasant Sankt Pölten ce mercredi (3-0). Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giraldez n’ont pas mis longtemps avant de faire trembler les filets puisque Jule Brand a profité d’un service de Vicki Becho pour tromper Carina Schluter (28ᵉ). Malgré les prouesses de la portière allemande, les Fenottes doublent la mise juste avant la mi-temps : suite à une frappe de l’intenable Becho, Elma Junttila Nelhage centre en direction d’Ada Hegerberg, qui marque d’un coup de casque (45ᵉ).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer