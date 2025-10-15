 Aller au contenu principal
Lyon surclasse Sankt Pölten
15/10/2025

OL Lyonnes 3-0 Sankt Pölten

Buts : Brand (28ᵉ), Hegerberg (45ᵉ) et Yohannes (52ᵉ)

Après des débuts rêvés face à Arsenal, champion d’Europe en titre, la semaine dernière, l’OL Lyonnes a continué sur sa lancée en Ligue des champions en écrasant Sankt Pölten ce mercredi (3-0). Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giraldez n’ont pas mis longtemps avant de faire trembler les filets puisque Jule Brand a profité d’un service de Vicki Becho pour tromper Carina Schluter (28ᵉ). Malgré les prouesses de la portière allemande, les Fenottes doublent la mise juste avant la mi-temps : suite à une frappe de l’intenable Becho, Elma Junttila Nelhage centre en direction d’Ada Hegerberg, qui marque d’un coup de casque (45ᵉ).…

TM pour SOFOOT.com

  • Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    information fournie par So Foot 16.10.2025 01:21 

    Maroc 1-1 (5-4 TAB) France Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont ... Lire la suite

  • Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    information fournie par So Foot 15.10.2025 23:38 

    Histoire d’assurer ses arrières ? Selon les informations de L’Équipe , l’Olympique lyonnais et le Stade rennais se seraient mis d’accord pour le prêt gratuit du défenseur Hans Hateboer. Le club rhodanien prendrait en charge l’intégralité du salaire du Néerlandais ... Lire la suite

  • Le Paris FC se fait écraser par Chelsea
    Le Paris FC se fait écraser par Chelsea
    information fournie par So Foot 15.10.2025 23:05 

    Chelsea 4-0 Paris FC Buts : Baltimore (sp, 31ᵉ), Kaneryd (39ᵉ), Thompson (47ᵉ) et Cuthbert (63ᵉ) Une gifle.… TM pour SOFOOT.com

  • Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    information fournie par So Foot 15.10.2025 22:50 

    Avec les blessures de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant cette trêve internationale, le Barça se retrouve avec un secteur offensif complètement décimé à l’approche du Clásico, le 26 octobre. Alors, comment Hansi Flick va-t-il bien pouvoir composer une attaque ... Lire la suite

