Lyon se fait chiper Youssouf Fofana par Séville
Milan, Lyon, Séville en 24 heures : l’autre MLS… Après avoir été longue évoqué comme une solution dans le Rhône, Youssouf Fofana s’est finalement engagé avec le FC Séville. Comme confirmé par le club andalou, l’international français aux 25 capes rejoint le club dans le cadre d’ un prêt sec d’une saison, sans option d’achat .
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