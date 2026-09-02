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Les associés de la FIFA renforcent leur défense avec l'avocat d'Elon Musk
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 10:22
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Les associés de la FIFA renforcent leur défense avec l'avocat d'Elon Musk

Les associés de la FIFA renforcent leur défense avec l'avocat d'Elon Musk

Un épisode des Simpson , de South Park ou de Big Mouth : tout fera l’affaire. Joshua Kushner , frère du genre de Donald Trump et investisseur proche de Gianni Infantino, ainsi que tous les associés dans le projet de privatisation de la Coupe du monde seront défendus par Alex Spiro, ancien avocat d’Elon Musk, de Jay-Z ou encore d’Alec Baldwin . The Telegraph révèle que l’homme a affirmé auprès de la justice américaine qu’il était bien le représentant des hommes concernés par les possibles actions judiciaires de l’UEFA.

Un jugement en Suisse mais des procédures aux États-Unis

Pour rappel, si l’instance européenne compte porter plainte contre la FIFA en Suisse, l’affaire devra également passer par les tribunaux étasuniens , étant donné que les avocats de l’UEFA comptent récupérer une supposée série de documents relatifs à la constitution du projet, qui se trouve aux États-Unis.…

ABS pour SOFOOT.com

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