Le village de l'OL s'est réveillé avec un joueur en moins
Les Loups-garous de Décines-Charpieu ont encore fait une victime. Alors que tous les regards étaient braqués sur le cas Malick Fofana, l’Olympique lyonnais a vu un autre de ses joueurs se faire la malle . Et au réveil, au moment de la revue d’effectif, c’est Ainsley Maitland-Niles qui manque à l’appel .
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