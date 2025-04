information fournie par So Foot • 05/04/2025 à 23:04

Lyon renverse et double Lille

Mené au bout de 48 secondes, l'Olympique lyonnais d'Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki a renversé Lille lors de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire au forceps, les Rhodaniens passent provisoirement quatrièmes et doublent le Losc (désormais sixième, qui pourrait tomber à la septième place suivant le résultat de Strasbourg).

Lyon 2-1 Lille

Buts : Lacazette (38 e , SP) et Cherki (70 e ) pour Lyon // Diakité (1 ère ) pour Lille

Si la patience constitue une jolie vertu, l’empressement représente un vilain défaut. Et celui qui crie défaite parce que rien ne va dans son sens au début d’un match n’aurait rien compris, comme celui qui hurlerait victoire lorsque le contexte de départ lui sourit. Bref, voilà ce qu’il faut plus simplement retenir de ce samedi soir : Lille a marqué dès la première minute via Bafodé Diakité, mais Lyon a su revenir en fin de première période sur un péno d’Alexandre Lacazette avant de renverser son adversaire grâce à Rayan Cherki. Dès lors, ce sont évidemment les Olympiens qui réalisent la bonne opération.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com