Lyon récupère un ancien de la maison
« Et je remets Rachon… »
Selon L’Équipe , Rachid Ghezzal va faire son grand retour à l’Olympique lyonnais , son club formateur . Libre de tout contrat depuis son départ cet été de Rizespor, l’ailier de 33 ans revient en Ligue 1, sept ans après son départ de l’AS Monaco.…
KM pour SOFOOT.com
