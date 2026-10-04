Lyon poursuit son sans-faute face à Toulouse, l'OM tenu en échec sur la pelouse de Strasbourg... La 4e journée de Première Ligue a rendu son verdict

Une journée des grands stades qui a tenu ses promesses . Après la coupure Coupe LFFP le week-end dernier, la Première Ligue a repris ses droits pour cette 4 e journée. Les favoris ont tenu leurs rangs à l’instar de l’OL Lyonnes qui n’a fait qu’une bouchée de Toulouse (5-0), malgré un compteur but légèrement à la baisse comparé aux trois premières rencontres. Tout comme le Paris FC qui a corrigé Lens (4-1) après avoir arraché un point contre Arsenal mercredi soir en Ligue des champions.

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Le scénario le plus spectaculaire a eu du côté de la Meinau où Strasbourg recevait les Marseillaises toujours invaincues depuis le début de la saison. Ce sont bien les Alsaciennes qui ont réussi à punir les visiteuses avant la demi-heure de jeu grâce à Ana Maria Crnogorčević parfaitement lancée par Kristin Kögel (1-0, 26 e ) . Mais il n’a fallu que trois minutes aux Phocéennes pour réagir. Coup-sur-coup, Habibou Ouedraogo (1-1, 29 e ) et Mathilde Bourdieu (1-2, 30 e ) ont poussé Manon Wahl à aller chercher le ballon au fond de ses filets. Les protégées de Nicolas Chabot ont même réussi à faire le break peu après l’heure de jeu une nouvelle fois grâce à Ouedraogo (1-3, 66 e ) . Mais c’est à ce moment-là que le show Kögel a débuté. L’Allemande a transformé le penalty concédé par Jenny Perret (2-3, 73 e ) avant d’égaliser au bout du temps additionnel d’un superbe enroulé tenté depuis l’extérieur de la surface olympienne et qui n’a laissé aucune chance à Emily Burns (3-3, 90 e +3) .…

LB pour SOFOOT.com