Luka Modrić ne décolère pas après le revers historique infligé par l'Angleterre à la Croatie

Capitaine abandonné. Après le revers historique infligé par l’Angleterre à la Croatie au Stadion HNK de Rijeka (0-7), Luka Modrić a laissé éclater toute sa frustration en zone mixte .

Un besoin immédiat de rebondir

« Je suis ici depuis 20 ans, mais c’est la première fois que j’ai honte après un match , a indiqué le capitaine des Vatreni. Perdre, ça peut arriver, ce n’est pas un problème. Mais de cette manière, entacher la réputation que nous avons bâtie avec tant d’efforts au fil des années… C’est vraiment inacceptable. » Désormais âgé de 41 ans, Modrić a réclamé un changement d’attitude pour la prochaine rencontre face à l’Espagne : « Nous devons montrer notre vrai visage, démontrer que nous avons en nous un esprit combatif et de la fierté, de l’envie, de la volonté et de l’unité. On ne peut pas perdre tout cela du jour au lendemain ». …

LB pour SOFOOT.com