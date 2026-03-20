Lyon et Lille éliminés, la France dit adieu au Big Four

C’était peut-être pas l’idée du siècle de se moquer des Anglais. Lyon, impuissant face au Celta de Vigo, Lille anéanti par Villa : la France peut déjà faire une croix sur l’une des deux places supplémentaires accordées aux deux meilleures nations de la saison en cours, mais aussi sur la 4 e place de l’indice UEFA.

Des défaites qui coûtent cher

Coincée à la cinquième place de l’indice UEFA (81.569 points), la France ne parviendra pas à doubler l’Allemagne (90.545 points), objectif fixé par Vincent Labrune. L’enjeu est de taille : à la quatrième place, les quatre premiers du championnat sont qualifiés directement en Ligue des champions ; à la cinquième, le 4 e doit passer par les préliminaires et les barrages en été. …

AR pour SOFOOT.com