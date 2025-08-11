Lyon et Crystal Palace sont fixés sur leur avenir européen
Les Eagles plumés.
La saison dernière, Crystal Palace a remporté la FA Cup au nez et à la barbe des cadors du football anglais. Ce premier trophée majeur de l’histoire du club permettait aux joueurs d’Oliver Glasner de se qualifier en Ligue Europa (C3). Mais quelques jour après, Palace apprenait sa rétrogradation en Ligue Conférence (C4) en raison de la multipropriété du groupe Eagle. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
