 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon enlève le choc contre le Paris FC
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 23:47

Lyon enlève le choc contre le Paris FC

Lyon enlève le choc contre le Paris FC

Les Lyonnes ne laissent rien aux autres.

Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium (1-0). Un long ballon, une défense à côté de ses pompes, et Tabitha Chawinga a porté le coup fatal du plat du pied face à Mylène Chavas (1-0, 75 e ) . Huit rencontres, huit victoires : Lyon visera la neuvième vendredi prochain à Montpellier. Vainqueur du Havre un peu plus tôt grâce à deux buts de Romee Leuchter (2-0), le PSG récupère la deuxième place, à trois points du leader.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liverpool stoppe enfin l'hémorragie
    Liverpool stoppe enfin l'hémorragie
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:28 

    Liverpool 2 – 0 Aston Villa Buts : Salah (45 e +1), Gravenberch (58 e ) Les affaires reprennent.… QB pour SOFOOT.com

  • Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence
    Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:16 

    Real Madrid 4-0 Valence Buts : Mbappé (19 e , SP et 31 e ), Bellingham (44 e ) et Carreras (62 e ) pour les Merengues Merengoles .… AB pour SOFOOT.com

  • L'OM martyrisé, mais l'OM libéré
    L'OM martyrisé, mais l'OM libéré
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:08 

    Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès. Auxerre 0 ... Lire la suite

  • Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes
    Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes
    information fournie par So Foot 01.11.2025 22:01 

    Red Star 2 -1 Saint-Étienne Buts : Durand (1 ère , 31 e ) // Davitashvili (72 e ) Les Verts sont bien pâles.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank