Lyon enlève le choc contre le Paris FC
Les Lyonnes ne laissent rien aux autres.
Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium (1-0). Un long ballon, une défense à côté de ses pompes, et Tabitha Chawinga a porté le coup fatal du plat du pied face à Mylène Chavas (1-0, 75 e ) . Huit rencontres, huit victoires : Lyon visera la neuvième vendredi prochain à Montpellier. Vainqueur du Havre un peu plus tôt grâce à deux buts de Romee Leuchter (2-0), le PSG récupère la deuxième place, à trois points du leader.…
QB pour SOFOOT.com
