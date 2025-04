information fournie par So Foot • 13/04/2025 à 22:51

Lyon enivre sa saison en Bourgogne et assomme Auxerre

Impressionnants de maîtrise, quelques jours après un gros match en coupe d'Europe, les Lyonnais ont fait le travail en allant s'imposer sans trembler à Auxerre (1-3). Les joueurs de Paulo Fonseca grimpent à la quatrième place, plein d'ambition.

Auxerre 1-3 Lyon

Buts : Sinayoko (77e) pour l’AJA // Mikautadze (54 e ), Cherki (62 e ) et Lacazette (83 e ) pour les Gones

Trois jours après son bon match nul obtenu face à Manchester United, l’Olympique lyonnais a terminé sur une bonne note sa semaine en allant s’imposer sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, contre Auxerre (1-3) . Très cohérents tactiquement et réalistes en deuxième période, les Rhodaniens montent au quatrième rang du championnat, à deux points de Monaco, et vise maintenant encore plus haut. Pour les locaux, invaincus depuis quatre rencontres en Ligue 1, la passe de cinq attendra.…

