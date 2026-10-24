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Lyon écrase Marseille
information fournie par So Foot 24/10/2026 à 23:07

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Lyon écrase Marseille

Lyon écrase Marseille

OL Lyonnes 5-0 Marseille

Buts : Paralluelo (4 e ), Dumornay (26 e , 31 e S.P.), Hegerberg (40 e S.P., 71 e )

Zéro surprise. L’OL Lyonnes n’a fait qu’une bouchée de Marseille ce samedi, signant sa sixième victoire en six matchs de championnat (5-0). Salma Paralluelo a vite douché les Phocéennes (4 e ), avant que Melchie Dumornay entre en scène : l’international haïtienne a inscrit un doublé en cinq minutes (26 e , 31 e ). Lyon comptait quatre buts d’avance avant même la mi-temps puisqu’Ada Hegerberg a transformé son penalty (40 e ). La Norvégienne en a remis un couche en deuxième période (71 e ). Six matchs, six victoires, 36 buts marqués, trois encaissés : l’OL Lyonnes marche sur le championnat de manière toujours aussi insolente.…

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