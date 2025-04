information fournie par So Foot • 19/04/2025 à 15:37

Lyon croque Arsenal et prend une option sur la finale

En demi-finale aller de Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a fait le travail en gagnant à Londres contre Arsenal (1-2). Avant le match retour dimanche prochain à domicile.

Arsenal 1-2 OL

Buts : Caldentey (78 e , SP) pour les Gunners // Diani (16 e ) et Dumornay (82 e ) pour les Gones

Pour retrouver le goût d’une finale de Ligue des champions, un an après avoir perdu contre le FC Barcelone, l’Olympique lyonnais doit passer l’étape Arsenal en demies. Ce samedi, les Rhodaniennes avaient ainsi rendez-vous dans un Emirates Stadium plein à craquer pour l’aller. Et elles ont assuré : victoire (1-2) et caractère.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com