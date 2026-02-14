Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP

Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP

Dijon 0-4 OL Lyonnes

Buts : Hegerberg (17 e , 32 e ), Bacha (65 e ), Katoto (88 e ) pour les Fenottes

Une finale mais toujours pas de naming officiel pour la compétition. Les finales se suivent et se ressemblent du côté des compétitions féminines françaises, l’OL Lyonnes défiera une nouvelle fois le Paris Saint-Germain pour cette première finale de Coupe LFFP qui se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire le 14 mars prochain. Les protégées de Jonatan Giráldez se sont largement imposées sur la pelouse de Dijon grâce au doublé d’Ada Hegerberg et aux buts de Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto (0-4).…

LB pour SOFOOT.com