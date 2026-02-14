Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP
Dijon 0-4 OL Lyonnes
Buts : Hegerberg (17 e , 32 e ), Bacha (65 e ), Katoto (88 e ) pour les Fenottes
Une finale mais toujours pas de naming officiel pour la compétition. Les finales se suivent et se ressemblent du côté des compétitions féminines françaises, l’OL Lyonnes défiera une nouvelle fois le Paris Saint-Germain pour cette première finale de Coupe LFFP qui se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire le 14 mars prochain. Les protégées de Jonatan Giráldez se sont largement imposées sur la pelouse de Dijon grâce au doublé d’Ada Hegerberg et aux buts de Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto (0-4).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer