Lyon concède un nul frustrant au Havre
Le Havre 0-0 Lyon
Carton rouge : Zagadou (56ᵉ)
Il faudra s’en contenter. En crise de confiance (trois nuls consécutifs TCC) et avec une infirmerie pleine, l’Olympique lyonnais ne s’est pas rassuré en concédant le match nul face au Havre ce dimanche (0-0). Le premier acte, très rythmé et riche en occasions, a été celui des gardiens avec quatre arrêts déterminants de Mory Diaw et les parades du titulaire surprise du jour Rémy Descamps face à Issa Soumaré (6ᵉ) et Lucas Gourna (10ᵉ).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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