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Lyon chute lourdement face à Lens devra passer par les barrages pour aller en C1
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 22:55

Lyon chute lourdement face à Lens devra passer par les barrages pour aller en C1

Lyon chute lourdement face à Lens devra passer par les barrages pour aller en C1

Olympique lyonnais 0-4 Lens

Buts : Saïd (20 e , 32 e ), Sotoca (45 e +1), Thauvin (54 e ) pour les Sang et or

Encore raté pour Paulo Fonseca. Les Lyonnais devaient l’emporter et espérer un faux pas des Lillois face à Auxerre pour assurer sa place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la C1. Si le LOSC s’est effectivement incliné face à l’AJA, l’OL a vu ses espoirs de qualification directe réduits à néant par les Lensois qui ont fait la différence en première période (0-3).…

LB pour SOFOOT.com

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