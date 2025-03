information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 23:00

Lyon bat le Bayern Munich et prend une (grosse) option

Lyon bat le Bayern Munich et prend une (grosse) option

Sur le terrain du Bayern Munich, l'Olympique lyonnais s'est logiquement imposé lors du quart de finale aller de Ligue des champions en inscrivant un but lors de chaque mi-temps sans en encaisser. De bon augure pour une qualification dans le dernier carré de la compétition, les Françaises paraissant bien supérieures à des allemandes impuissantes.

Bayern Munich 0-2 Lyon

Buts : Chawinga (35 e ) et Dumornay (65 e )

Mais qui pourra arrêter cet Olympique lyonnais, au juste ? Invaincu cette saison en 24 matchs toutes compétitions confondues (l’élimination aux tirs au but contre Reims en Coupe de France n’étant pas comptabilisée comme une défaite), l’OL en a ajouté un 25 e ce mardi soir. Mieux que ça, même : en quart de finale aller de la Ligue des champions féminines, les Françaises ont assez largement dominé le Bayern Munich à l’extérieur et ont inscrit deux réalisations sans en encaisser. Résultat : le retour à domicile devrait être bien maîtrisé, et la qualification dans le dernier carré tend les bras aux vainqueurs de la soirée.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com