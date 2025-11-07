 Aller au contenu principal
LVMH est en train de renflouer Le Parisien/Aujourd'hui en France
information fournie par AFP 07/11/2025 à 11:39

Bernard Arnault lors de la présentation des résultats de son groupe de luxe LVMH le 26 janvier 2023 à Paris ( AFP / Stefano Rellandini )

Un renflouement du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France par son propriétaire, le géant du luxe LVMH , est "en cours", ont indiqué plusieurs sources internes vendredi à l'AFP, confirmant des informations de presse.

Alors que le journal fait l'objet de rumeurs de vente depuis plusieurs mois, cette recapitalisation a été évoquée par sa directrice générale par intérim, jeudi lors d'une réunion de la rédaction, selon des participants, confirmant des informations du Monde et de la Correspondance de la presse.

Interrogée au sujet d'une recapitalisation, la directrice générale Anne-Violette Revel de Lambert a répondu qu'elle était "en cours" mais "pas encore faite", selon des propos rapportés par ces participants.

La recapitalisation avait été dévoilée le 31 octobre par le média La Lettre, qui évoquait un montant de 140 millions d'euros. LVMH n'avait pas commenté. Lors de la réunion de jeudi, aucun chiffre n'a été confirmé.

"C'est une obligation légale de recapitaliser. Mais on nous promet derrière une restructuration, donc de nouveaux efforts", a déclaré à l'AFP Aymeric Renou, délégué syndical SNJ (Syndicat national des journalistes).

Un plan de réorganisation prévoyant la suppression de près de 40 postes est déjà en cours.

Le 15 octobre, LVMH avait demandé au PDG du Parisien/Aujourd'hui en France, Pierre Louette, de présenter un plan stratégique pour ramener le titre à l'équilibre, le niveau de pertes étant trop important, selon un compte-rendu d'une réunion du comité de groupe du géant du luxe.

La direction de LVMH avait assuré que l'option d'une vente n'était pas à l'ordre du jour mais ne pouvait être exclue s'il n'y avait pas de consensus sur la mise en place de ce plan de réduction des pertes, selon le même document.

Depuis septembre, les journalistes du quotidien s'inquiètent d'un éventuel projet de vente au milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Lors du comité de groupe du 15 octobre, LVMH a assuré que cela restait une rumeur, affirmant qu'il n'y avait pas de processus en cours, selon le compte-rendu.

Deux journées de grève avaient eu lieu fin septembre, pour s'opposer à une éventuelle vente au groupe Bolloré et exiger l'embauche de 17 CDI pour combler des départs.

Le Parisien/Aujourd'hui en France est le 3e quotidien le plus diffusé en France en cumulant son édition nationale et régionale, avec 260.000 exemplaires vendus par jour, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

