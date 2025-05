Lutte contre la déforestation: 11 pays pressent l'UE de revoir ou retarder la future réglementation

Le texte prévoit d'imposer la traçabilité des produits importés pour empêcher la déforestation là où elle se produit. Plusieurs États membres, poussés par leur milieu d'affaires, l'estiment "disproportionné" et espèrent son retrait.

Une zone déforestée illégalement au Brésil, en mars 2025. ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )

Onze pays de l'Union européenne ont réclamé lundi 26 mai une révision de la loi contre la déforestation ou un nouveau report de ce texte dont l'entrée en vigueur avait déjà été décalée fin 2025.

Dans un document rédigé par le Luxembourg et l'Autriche et soutenu par neuf autres pays dont l'Italie, ces Etats membres estiment que "les exigences imposées aux agriculteurs et sylviculteurs restent élevées voire impossibles à mettre en œuvre" .

"Elles sont disproportionnées par rapport à l'objectif du règlement, à savoir empêcher la déforestation là où elle se produit réellement" , jugent les signataires de ce texte présenté lors d'un conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles.

Fronde extra-européenne

Ces Etats plaident pour créer une catégorie de pays à risque nul en matière de déforestation et qui pourraient être exemptés d'obligations et de contrôles.

L'Union européenne avait déjà reporté d'un an - de fin 2024 à fin 2025 - l'entrée en vigueur de cette loi, sous la pression du Brésil, des Etats-Unis et même de l'Allemagne.

Avec ce texte, les entreprises importatrices de produits tels que le cacao, le café, soja, huile de palme ou bois devront prouver la traçabilité via des données de géolocalisation fournies par les agriculteurs, associées à des photos satellitaires.

L'agrobusiness contre-attaque

Mais cette nouvelle réglementation a provoqué une levée de boucliers des milieux d'affaires de l'agrobusiness et de nombreux Etats africains, asiatiques et sud-américains, inquiets des coûts supplémentaires engendrés pour les agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers.

Le nouvel appel à réviser ce règlement a lieu en plein virage pro-business au sein de l'Union européenne, marqué par la révision de nombreuses mesures environnementales adoptées lors du précédent mandat d'Ursula von der Leyen.