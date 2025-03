Luka Modrić veut terminer sa carrière au Real Madrid

L’éternel Luka Modrić ne compte pas encore raccrocher les crampons.

Le Ballon d’Or croate a toujours la patate à 39 ans, et pour l’heure, l’ancien milieu de terrain de Tottenham a encore le goût de l’effort. Pour Téléfoot , Modrić a confirmé son envie de terminer sa carrière au Real Madrid et même à la Coupe du monde 2026 en ligne de mire selon le média espagnol AS. « J’ai simplement dit que j’aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, ce serait un rêve pour moi, a glissé le Madrilène au micro de Téléfoot. Mais on verra ce qu’il se passera. Il reste beaucoup de matchs. Je dois me concentrer sur ce qu’il reste. Parce qu’il nous reste beaucoup de matchs. Je n’ai aucune pression. » …

AC pour SOFOOT.com