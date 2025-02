Luka Modrić, le cadeau éternel du Real Madrid

Luka Modrić a éclaboussé l’Espagne de sa classe ce dimanche contre Gérone en dégainant une reprise de volée d’anthologie. « Un cadeau pour le football » dixit son coach Carlo Ancelotti, même si le milieu de terrain de 39 ans est encore et toujours en fin de contrat au Real Madrid.

Au Real Madrid, les passe-droits n’existent pas. Même quand on s’appelle Luka Modrić. Le Ballon d’or 2018 est abonné aux contrats courte durée. Malgré ses états de service, la Casa Blanca l’a successivement prolongé quatre fois d’une année. Le message est clair : aussi grande soit sa carrière, le Croate doit systématiquement prouver qu’il a encore sa place. Ce qu’il fait, semaine après semaine, en témoigne encore son but lumineux dimanche contre Gérone, savant mélange de talent et de culot, alors qu’il n’était titulaire que pour la neuvième fois de la saison en championnat. Et à 39 ans, s’il vous plaît.

Le titulaire des cœurs

Avec 1821 minutes sur le terrain, Modrić n’arrive qu’au dixième rang des joueurs merengues les plus utilisés. Remplaçant lors de la double confrontation contre Manchester City, le Croate n’a eu droit qu’à neuf minutes à l’aller, et sept au retour. Il était aussi sur le banc au coup d’envoi des deux Clásicos déjà joués cette saison, en octobre et en janvier. En revanche, il est deuxième au nombre d’apparitions (40, soit une de moins que Federico Valverde). Modrić a participé à tous les matchs du Real, sauf deux, en janvier, contre Majorque en Supercopa et Las Palmas en Liga.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com