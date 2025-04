Luka Modrić devient officiellement copropriétaire de Swansea

T’y es le boss, Momo.

L’info bruissait en début de semaine, elle est désormais gravée dans le marbre gallois : Luka Modrić rejoint officiellement la direction de Swansea City en tant qu’investisseur et copropriétaire. C’est le club lui-même qui l’a annoncé ce mardi dans un communiqué : « Swansea City est ravi d’annoncer que le vainqueur du Ballon d’or Luka Modrić a rejoint le club en tant qu’investisseur et copropriétaire. […] L’investissement de Luka dans le club témoigne de son ambition et de sa vision. Il jouera un rôle clé pour aider le club à attirer l’attention du monde entier et à progresser, sur le terrain comme en dehors. » …

CV pour SOFOOT.com