Luka Modrić à l’AC Milan, c’est bien parti !

Tijjani Reijnders est déjà prêt à être remplacé.

L’AC Milan a un rêve : convaincre le Ballon d’or 2018 de venir boucler la boucle sous les couleurs rossoneri . Le club lombard ne cache plus son intérêt pour Luka Modrić et est confiant dans ce dossier, selon la Gazzetta dello Sport . Igli Tare, nouveau directeur sportif milanais, s’est même rendu à Rijeka pour rencontrer le milieu croate, qui est actuellement en stage avec sa sélection nationale. Une offre concrète est déjà évoquée : un contrat d’un an, avec option pour une saison supplémentaire . Côté salaire, on parle d’une proposition oscillant entre 3 et 3,5 millions d’euros nets pour la saison prochaine. Un investissement important pour un joueur qui aura 40 ans en septembre, mais pas extravagant quand on connaît son envergure et le fait qu’il soit libre de tout engagement cet été.…

EG pour SOFOOT.com